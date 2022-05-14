В Челнах досрочно возобновлена подача горячей воды в жилые дома

Раньше нормативного срока возобновлена подача горячей воды в жилые дома Нового города Набережных Челнов. Об этом в своем Telegram-канале сообщила пресс-секретарь мэра Автограда Римма Мухаметзянова.

Телефонограммы о возможности возобновления горячего водоснабжения в домах 63-го, 64-го, 65-го комплексов уже 13 мая переданы в управляющие компании. Также подача горячей воды восстановится в жилых домах 46-го и 47-го комплексов, попавших под опрессовку.

Первый этап гидравлических испытаний стартовал 11 мая и коснулся объектов Нового города. Выявлены десять повреждений, три из них устранены.

Первый этап в Новом городе должен завершиться 24 мая. По нормативам, срок отключения горячей воды составляет не более 14 дней. Теплоэнергетики предприняли максимальные усилия по возобновлению ресурса в кратчайшие сроки. Работы продолжатся и в выходные дни.