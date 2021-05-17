Челнинские детсады и школы оснастят дополнительными видеокамерами

Дополнительные видеокамеры установят в челнинских детсадах и школах. Пропускной режим в учебных и иных учреждениях с массовым пребыванием людей будет ужесточен. Об этом стало известно на аппаратном совещании в мэрии города.

Как сообщил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев, после трагедии в 175-й казанской школе в городе была проведена тотальная ревизия системы безопасности образовательных учреждений. По результатам проверки принят ряд решений.

«Сейчас в каждой школе Челнов дежурит полицейский. Усиленная охрана образовательных учреждений будет действовать до конца учебного года. Это превентивная мера. Но нам нужно продумать и стратегические шаги. Необходимо усилить систему видеонаблюдения по периметру зданий, довести до существующих стандартов систему пропускного режима. Все это, безусловно, требует серьезных финансовых затрат. Речь идет о сотнях миллионов рублей. Нам нужно изыскать эти средства. Частично вопрос решим, направив на укрепление мер безопасности дополнительные доходы прошлого года», — отметил глава города.

По словам градоначальника, начатую работу необходимо продолжить. «У нас много учреждений массового пребывания граждан, и это не только детские заведения. По сути, 171 квадратный километр площади, весь город, — это объект массового пребывания людей. Надо укреплением системы безопасности Челнов заниматься предметно и последовательно. Это большая работа, но ее необходимо вести», — заявил Магдеев.

