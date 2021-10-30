В Челнах до понедельника перекроют проезд по улице Низаметдинова

В Набережных Челнах вводится временное ограничение движения по улице Низаметдинова, сообщила на своей странице в Instagram пресс-секретарь мэра Римма Мухаметзянова.

Так, движение со стороны остановки «Военкомат» будет восстановлено в 6 утра 1 ноября. До этого времени здесь планируется провести работы по реконструкции теплосетей в районе Ледового дворца в поселке ЗЯБ.

По ее словам, информация поступила от Набережночелнинских тепловых сетей.