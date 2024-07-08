В Челнах до конца года хотят выпустить до 2 тыс. «Москвичей» на газу

В Челнах до конца года планируют выпустить до 2 тыс. «Москвичей» на газу. Об этом «Татар-информу» рассказал гендиректор компании «Раритэк» Рафаэль Батыршин на выставке Иннопром в Екатеринбурге.

Татарстанская компания является технологическим партнером завода «Москвич», с которым в партнерстве собирает автомобили на газу.

«Все производство – это город Набережные Челны. Сегодня план на 2024 год – до 2 тыс. единиц, которые мы должны собрать. Есть заинтересованность регионов. В основном интересует экономика», – рассказал корреспонденту редакции Батыршин.

Газомоторная версия автомобиля обходится примерно на 100 тыс. рублей дороже, но на нее дается федеральная субсидия в 115 тыс. рублей, поэтому бензиновая и газомоторная версии стоят почти одинаково.

«Планируем сотрудничество. Первое – это, конечно, таксопарки, потому что они много делают рейсов за день, зарабатывают. Они могут гораздо больше экономить за счет того, что есть более экономичный и экологичный вид топлива. Конечно, и государственные компании. Тут есть и забота об экологии», – пояснил Батыршин.

«Москвич 3» стоит от 1,7 млн. рублей и «Москвич 6» – от 2 млн рублей.