В Челнах для детей участников СВО организовали кинопоказ с пасхальными подарками

В Набережных Челнах продолжается работа по поддержке семей военнослужащих, участвующих в специальной военной операции. Одним из направлений этой деятельности стали регулярные кинопоказы для детей участников СВО.

12 апреля в кинотеатре состоялся очередной благотворительный показ. На просмотр сказки «Золушка. Тайна трех желаний» пригласили 300 детей из семей челнинских военнослужащих.

В рамках акции детям также вручили сладкие подарки – пасхальные куличи и киндер-сюрпризы.

«Акции по поддержке семей военнослужащих проходят при поддержке мэра города Набережные Челны Наиля Магдеева. В рамках проекта на сегодняшний день организовано более 40 кинопоказов», – отметил координатор проекта Эдуард Фаттахов.

Он добавил, что активное участие в реализации инициативы принимает бизнес-сообщество города.

Узнать больше о подписании контракта с Министерством обороны РФ в Республике Татарстан, о дополнительных премиях, льготах и выплатах можно на сайте heroes-tatarstan.ru. Также можно также обратиться в Пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: Казань, ул. Аэропортовская, 1/40; тел. (843) 221 44 52. Жителям других регионов нужно позвонить по номеру 8 800 222 59 00 или по межрегиональному номеру кол-центра 117.