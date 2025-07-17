В Челнах директор библиотеки и педагог музшколы получили президентские гранты

Директор Централизованной библиотечной системы Набережных Челнов Венера Гайнуллина и методист детской музыкальной школы №3 Автограда Наталья Шумилова стали обладателями президентских грантов, равных 1 млн рублей каждый. Об этом пишет газета «Челнинские известия».



Венера Гайнуллина на грантовые средства реализует проект «Литературная галерея: взгляд через мультимедийное пространство». А Наталья Шумилова направит полученные деньги на организацию серии концертов духового оркестра «В городском саду играет духовой оркестр…».

Таким образом, работники культуры Набережных Челнов получили два гранта из четырех, доставшихся Татарстану, и из 100, распределенных между регионами страны.