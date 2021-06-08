В Челнах девочка упала с высоты на стройке и получила переломы

После этого инцидента организована проверка, как сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По данным следствия, 13-летняя девочка живет в поселке Зяб. Бабушка сказала ей съездить к знакомому семьи, который работает на стройке в районе Яшьлек в Набережных Челнах.

Прибыв на место, ребенок зашёл на стройку и, по предварительной информации, оступился на лестнице. Ее с переломами бедра и ключицы доставили в больницу, сейчас ее состояние оценивается как средней степени тяжести.

Как рассказал старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев, на место происшествия выехал заместитель городского прокурора. Надзорное ведомство организовало проверку по данному факту, обстоятельства случившегося устанавливаются.