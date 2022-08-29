В Челнах дети из 24 школ будут обучаться в две смены

В новом учебном году 24 школы Набережных Челнов будут работать в две смены. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщил заместитель руководителя исполкома Автограда Рамиль Халимов.

«Двухсменные занятия будут идти в 24 школах из 81», — пояснил представитель властей города.

По словам Халимова, в число таких школ войдут все недавно построенные образовательные учреждения.

В прошлом учебном году в Набережных Челнах в две смены функционировали также 24 школы.