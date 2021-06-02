В Челнах депутаты Госсовета РТ обсудили проблемы развития моногородов

В Набережных Челнах прошло выездное заседание Комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству Госсовета РТ, на котором выступающие и депутаты выразили озабоченность в связи с предстоящей ликвидацией Фонда развития моногородов РФ и посетовали на затягивание процесса возвращения льгот по страховым взносам резидентам ТОСЭР.

Как сообщила на пленарной части заседания заместитель министра экономики РТ Наталья Кондратова, статус моногорода в Татарстане имеют семь населенных пунктов. Набережные Челны изначально попали в категорию российских городов, социально-экономическая ситуация в которых признавалась напряженной.

В республике немало сделано для диверсификации экономик моногородов. Большой объем работ проделан совместно с Фондом развития моногородов РФ. Взаимодействие осуществлялось в основном по принципу софинансирования расходов. За шесть лет за счет средств ФРМ Татарстан смог привлечь на строительство дорожной и инженерной инфраструктуры 3,5 млрд рублей, из них федеральные средства составили 2,6 млрд. Благодаря созданной инфраструктуре к 2021 году в рамках реализации инвестиционных проектов создано почти 9 тыс. рабочих мест и привлечено 32 млрд рублей инвестиций. Кроме того, с помощью ФРМ предприятия Татарстана смогли получить около 2,2 млрд рублей льготных займов.

Однако успешное сотрудничество с фондом в этом году заканчивается. Сам фонд будет ликвидирован в декабре 2021 года, его полномочия переходят ВЭБ. И дальнейшие общие действия пока не ясны.

«Поэтому наша задача — попытаться запрыгнуть в последний вагон уходящего поезда. А именно — максимально полно реализовать намеченные вместе с фондом планы. Вливания нужны для строительства дорожной и другой инфраструктуры, среди первоочередных проектов — возведение дороги для корпорации „Хайер“, вложения в нижнекамский проект „Умные машины“. Правда, ситуация усложняется из-за ужесточения требований со стороны фонда. Если раньше на один фондовый рубль инвестор должен был вложить свой, то теперь в зависимости от категории города — от полутора до шести рублей», —констатировала Кондратова.

Еще одним инструментом поддержки моногородов стало создание территорий опережающего социально-экономического развития. За прошедшие годы в Татарстане, где зарегистрировано пять ТОСЭР, создано более 13 тыс. рабочих мест, объем капитальных вложений составил порядка 26 млрд рублей. Ситуация в последние годы осложняется отсутствием льгот по страховым взносам. «По заданным ранее параметрам через три года существования ТОСЭР его резиденты лишаются этой ключевой льготы. Минэкономики РФ подготовило проект поправок в Налоговый кодекс, чтобы льготы можно было бы сохранять для резидентов, основываясь на отдельных решениях Правительства РФ. Однако согласование поправок затягивается, пошел уже второй год, а завершения процесса не видно», — заметила замминистра.

И еще один потенциально тревожный момент упомянула в своем выступлении Кондратова. На федеральном уровне идет уточнение критериев, определяющих статус моногородов. После их утверждения татарстанские города могут лишиться этого статуса, а с ним и возможностей получать льготы, заключила она.

Мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев в своем выступлении обратил внимание на то, что моноструктурность Автограда будет существовать всегда. «В экономике города доля КАМАЗа составляет 31%, а если взять в расчет всю цепочку компаний, работающих с автогигантом, и потребителей его услуг, то выйдет и все 60%», — отметил глава Челнов. При этом город по мере возможностей на своем уровне старается помогать развитию градообразующего предприятия. Так, по данным муниципалитета, за пять лет автогиганту были предоставлены налоговые преференции на 600 млн рублей. «Этой суммы хватило бы для строительства трех детсадов», — заявил мэр.

Несмотря на очевидность того, что с монопрофильностью Челны вряд ли смогут когда-либо расстаться, в Автограде прикладывают немало усилий для снижения ее влияния на экономику. «Несколько лет назад кто мог бы подумать, что Челны станут центром производства бытовой техники. А сегодня здесь выпускают холодильники, телевизоры, стиральные машины», — сказал глава города.

На новый уровень диверсификации экономики Челны вышли благодаря ТОСЭР. Сегодня на территории опережающего развития работают 38 резидентов, за пять лет их капиталовложения составили более 17 млрд рублей, создано свыше 6 тысяч рабочих мест. «При этом объем налоговых преференций, которые получили резиденты, меньше объема налогов, уплаченных ими. Льготы участники ТОСЭР получили на 3,5 млн рублей, а заплатили налогов 6,6 млн рублей», — подчеркнул Магдеев.

Глава города добавил, что 65% резидентов ТОСЭР выбрали местом дислокации своих производств индустриальные парки, которых в городе катастрофически не хватает. «Кто-то жалуется на то, что у них промпарки пустуют, а у нас места в них идут нарасхват. Поэтому мы сегодня приступаем к проектированию и строительству седьмой очереди КИП „Мастер“» и третьей очереди ИП „Развитие“», — сообщил Магдеев.

Глава города отметил и важность развития социальной инфраструктуры. «Город — это не общежитие при заводе. Он должен быть обеспечен всеми элементами полноценного проживания: детсадами, школами, которые у нас перегружены, театрами и концертными залами. Только в этом случае мы сможем привлечь в Челны достойные кадры», —резюмировал спикер.

Последнюю реплику мэра Челнов поддержал депутат Марат Галеев. Он вспомнил, как, будучи молодым, работал на производстве и выполнил задание наставника, но тот работу не принял. «Работать будет, но сделано некрасиво, переделай», — сказал производственник старой закалки. «В этом суть культуры: сделать не только добротную вещь, но и эстетичную. А культура сама по себе не возникает. Она впитывается из окружающей среды. Город и должен стать такой средой», — сказал народный избранник.