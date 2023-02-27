В Челнах дали день на очистку от снега и наледи крыш и козырьков подъездов

Исполнительный комитет Набережных Челнов дал управляющим компаниям день, чтобы убрать снег и наледь с козырьков и крыш, поскольку из-за неблагоприятных погодных условий возникает опасность их схода. Об этом на аппаратном совещании доложил первый замруководителя исполкома Илья Зуев.

«Сегодня за день нужно отработать, телефонограммы всем направлены. В 15.00 мы это вопрос проверим. Прошу всех глав районов дополнительно проконтролировать эту работу на своих территориях», — отметил докладчик.

Особое внимание мэр Автограда Наиль Магдеев просил обратить на школы и детские сады, чтобы никто не пострадал.

«Были случаи, что из-за недобросовестной работы управляющих компаний страдали люди и автомобили. Просьба всем просмотреть вопросы, особенно в части снега над подъездами. Нужно обратить внимание на объекты социальной сферы. Большое количество снега и льда сходит с кровель. Потом все разговоры о том, что потеплело или похолодало, ни о чем», — подчеркнул он.

Зуев также сообщил, что в связи с погодными условиями на дорогах города круглосуточно работает Предприятие автомобильных дорог: 130 единиц техники, 80 дорожных рабочих. Кроме того, каждый день трудятся более 1 тыс. дворников.