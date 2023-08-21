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Общество 21 августа 2023 10:19

В Челнах число заключенных бракосочетаний за 2023 год увеличилось на 9,9%

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В Челнах число заключенных бракосочетаний за 2023 год увеличилось на 9,9%
Фото: t.me/nabchelnyofficial/9186

В Челнах за семь месяцев заключили брак 1 787 пар, что на 9,9% больше по сравнению с прошлым годом. Также снизился показатель по разводам – на 2,1%. Об этом руководитель Управления ЗАГС Равиля Зарипова сказала на деловом понедельнике.

За отчетный период в городе было зарегистрировано рождение 3 179 детей, 40% из них являются первенцами, 36% — вторыми детьми, 19% — третьими, 5% — четвертыми и более. Мальчиков традиционно рождается больше — 53%.

Самыми редкими именами младенцев стали Горислав, Данрэй, Мир, Макей, Лавр, Айпери, Алисанетта, Идалин, Каталина, Элуна, Анна-Мария, Мухаммад Ясин. Чаще всего новорожденных называли Амиром, Тимуром, Каримом, Матвеем, Артемом, Софией (Софьей), Аминой, Амелией, Эмилией, Ясминой, передает пресс-служба мэрии.

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