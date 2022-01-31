В Челнах число случаев Covid-19 выросло в три раза

В Набережных Челнах количество лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом выросло в 2,9 раза. Об этом на аппаратном совещании сообщила замначальника территориального отдела Управления Роспотребнадзора по РТ Лемуза Нафигуллина.

«По сравнению с прошлой неделей рост количества лабораторно подтвержденных случаев в 2,9 раза», — отметила докладчик.

С начала пандемии Covid-19 в Набережных Челнах зарегистрировано 6596 лабораторно подтвержденных случаев заболевания. Показатель составляет 1255,5 на 100 тыс. населения, что на 0,3% ниже среднереспубликанского значения. Под медицинским наблюдением находятся 372 человека, сняты с учета 11 456.

Спикер также рассказала о контроле за соблюдением противоэпидемических антиковидных мер профилактики на объектах торговли, в заведениях общественного питания и медицинских организациях, на предприятиях и в образовательных учреждениях. Нарушения были выявлены на шести объектах — это четыре детских сада и два промышленных предприятия.