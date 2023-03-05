©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
В Челнах четверо подростков предстанут перед судом за вымогательство
В Челнах будут судить подозреваемых в вымогательстве подростков, сообщил старший помощник руководителя СУ СК РФ по РТ Андрей Шептицкий.
По версии следователей, в 2021 год подруга старшего из обвиняемых парней заложила в ломбард подаренный родителями смартфон, а другу сказала, что его отобрал 17-летний знакомый.
Осенью 2022 года молодой человек с тремя товарищами потребовали у парня, чтобы тот отдал им 20 тысяч за якобы похищенный телефон, а за отказ избили.
В итоге молодой человек связался с правоохранителями, согласился на встречу с вымогателями и под контролем полиции передал им денежные средства, после чего парни были задержаны.
Уголовное дело передано на рассмотрение в суд.
Следите за самым важным и интересным в Telegram-канале Татмедиа