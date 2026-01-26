В Челнах бухгалтер и водитель фирмы попали в колонию за кражу дизтоплива на 7 млн

В Набережных Челнах суд отправил в колонию водителя и бухгалтера фирмы за кражу 107 тонн дизельного топлива на 7 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре РТ.

Как выяснило следствие, бухгалтер и водитель-экспедитор, работавшие в одной фирме, в течение нескольких месяцев тайно продавали топливо, предназначавшееся для другого предприятия, налево. Вместо того, чтобы доставить груз заказчику, водитель отвозил его другим покупателям. Бухгалтер подделывала документы, «подтверждая» поставку законному владельцу. Всю выручку они поделили меж собой.

Суд частично взыскал с осужденных нанесенный ущерб. Бухгалтер получила 4 года колонии, а водитель – 2 года и 6 месяцев.