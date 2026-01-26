news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Происшествия 26 января 2026 12:50

В Челнах бухгалтер и водитель фирмы попали в колонию за кражу дизтоплива на 7 млн

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах суд отправил в колонию водителя и бухгалтера фирмы за кражу 107 тонн дизельного топлива на 7 миллионов рублей, сообщили в прокуратуре РТ.

Как выяснило следствие, бухгалтер и водитель-экспедитор, работавшие в одной фирме, в течение нескольких месяцев тайно продавали топливо, предназначавшееся для другого предприятия, налево. Вместо того, чтобы доставить груз заказчику, водитель отвозил его другим покупателям. Бухгалтер подделывала документы, «подтверждая» поставку законному владельцу. Всю выручку они поделили меж собой.

Суд частично взыскал с осужденных нанесенный ущерб. Бухгалтер получила 4 года колонии, а водитель – 2 года и 6 месяцев.

#Набережные Челны #Прокуратура РТ #кража
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Ай былбылым»: когда и как появился хит на все времена

«Ай былбылым»: когда и как появился хит на все времена

25 января 2026
Россияне смогут предъявлять «цифровой паспорт» в салонах связи и больницах

Россияне смогут предъявлять «цифровой паспорт» в салонах связи и больницах

25 января 2026