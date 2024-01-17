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В Челнах будут судить трех татарстанцев, обманувших жителей Якутии на 15 млн рублей
В суд Набережных Челнов поступило уголовное дело по обвинению трех жителей Татарстана в краже в крупном размере. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе Набережночелнинского суда.
«По версии следствия, обвиняемые совершили 127 преступлений в отношении 128 граждан России, 121 из которых являются жителями Республики Саха. Предварительным следствием установлено, что в период с конца 2020 года по начало 2023 года обвиняемые, находясь в селе Шильнебаш Тукаевского района, действуя в составе организованной группы совершили 127 эпизодов дистанционного хищения денежных средств граждан с их банковского счета. Общая сумма ущерба более 15 миллионов рублей», – уточнили в пресс-службе.
Сейчас все обвиняемые заключены под стражу.
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