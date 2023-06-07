В Челнах будут судить наркокурьера из Екатеринбурга, которого поймали с 5 кг синтетики

Прокуратура Челнов утвердила обвинительное заключение против 29-летнего жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

По версии следователей, в апреле 2023 года в Московской области мужчина получил от неизвестного партию наркотиков весом более 4,8 килограмма, которую он намеревался доставить в Екатеринбург.

На стационарном посту «Тула-1» при въезде в Набережные Челны мужчину за рулем Mercedes-Benz задержали полицейские. Запрещенные вещества были найдены и изъяты.

Уголовное дело направлено на рассмотрение в Набережночелнинский городской суд Татарстана.