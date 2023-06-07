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В Челнах будут судить наркокурьера из Екатеринбурга, которого поймали с 5 кг синтетики
Прокуратура Челнов утвердила обвинительное заключение против 29-летнего жителя Екатеринбурга, которого обвиняют в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.
По версии следователей, в апреле 2023 года в Московской области мужчина получил от неизвестного партию наркотиков весом более 4,8 килограмма, которую он намеревался доставить в Екатеринбург.
На стационарном посту «Тула-1» при въезде в Набережные Челны мужчину за рулем Mercedes-Benz задержали полицейские. Запрещенные вещества были найдены и изъяты.
Уголовное дело направлено на рассмотрение в Набережночелнинский городской суд Татарстана.
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