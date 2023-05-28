В Челнах будут судить мужчину за продажу часов с функцией скрытой записи

В Набережных Челнах будут судить местного жителя, который продал электронные часы, предназначенные для скрытого сбора информации. Об этом сообщил старший помощник СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По информации следствия, в 2022 году мужчина заказал в интернете несколько «шпионских» часов с функцией скрытой записи. Позднее он выставил одни из них на продажу в своем интернет-магазине. Мужчина продал необычное устройство за 5,5 тыс. рублей.

«Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», — рассказали в пресс-службе