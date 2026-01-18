news_header_top
Происшествия 18 января 2026 12:13

В Челнах будут судить молодого человека за нападение на полицейского

В Набережных Челнах завершено расследование дела в отношении 20‑летнего местного жителя, который напал на сотрудника полиции. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

По версии следствия, 25 октября 2025 года у магазина на улице Шамиля Усманова молодой человек в состоянии опьянения громко ругался и вел себя агрессивно. Полицейские потребовали пройти в патрульный автомобиль, однако он оказал сопротивление и применил насилие к одному из них. Нарушителя быстро задержали.

Уголовное дело направлено в суд.

#Набережные Челны #суд #нападение на полицейских
