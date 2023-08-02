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В Челнах будут судить лжеадвоката, подделавшего ордер
В Набережных Челнах будут судить бывшего адвоката, который подделал ордер. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда РТ.
По версии следствия, мужчина лишен статуса адвоката, однако это не помешало ему выступать в суде в качестве защитника. Как оказалось, бывший адвокат собственноручно внес в рукописный текст в графы ордера некоммерческого партнерства коллегии адвокатов свои личные данные, выдавая себя в качестве адвоката по соглашению, не имея на то права. Тем самым мужчина подделал официальный документ.
Скоро бывшего адвоката будут судить по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права в целях его использования».
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