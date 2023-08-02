В Челнах будут судить лжеадвоката, подделавшего ордер

В Набережных Челнах будут судить бывшего адвоката, который подделал ордер. Об этом сообщает пресс-служба Набережночелнинского городского суда РТ.

По версии следствия, мужчина лишен статуса адвоката, однако это не помешало ему выступать в суде в качестве защитника. Как оказалось, бывший адвокат собственноручно внес в рукописный текст в графы ордера некоммерческого партнерства коллегии адвокатов свои личные данные, выдавая себя в качестве адвоката по соглашению, не имея на то права. Тем самым мужчина подделал официальный документ.

Скоро бывшего адвоката будут судить по статье «Подделка официального документа, предоставляющего права в целях его использования».