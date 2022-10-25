В Челнах будут судить бизнесмена за уклонение от уплаты 6,5 млн рублей налогов

Первый зампрокурора РТ Алексей Заика утвердил обвинительное заключение по делу 32-летнего предпринимателя, которого обвиняют в уклонении от уплаты налогов.

Как полагает следствие, в 2018-2019 годах бизнесмен предоставлял в налоговую инспекцию декларации с ложными сведениями о доходах от предпринимательской деятельности – купли-продажи недвижимости. Таким образом мужчина уклонился от налогов на более 6,5 миллиона рублей.

Свою вину он признал частично. Сейчас он находится под подпиской о невыезде. Во время расследования дела он погасил часть причиненного ущерба – около полумиллиона рублей. Также на его расчетные счета наложили арест.

Уголовное дело направили в суд Набережных Челнов для дальнейшего рассмотрения, сообщил старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.