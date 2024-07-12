В Челнах будут судить автоледи, которая насмерть сбила троих детей

В Набережных Челнах завершено расследование резонансного уголовного дела о дорожно-транспортном происшествии, повлекшем смерть трех несовершеннолетних. 36-летняя жительница города предстанет перед судом по обвинению в нарушении правил дорожного движения, сообщили в СУ СК РФ по РТ.

Трагический инцидент произошел 28 апреля 2024 года на дороге между селами Подгорный Такермень и Верхний Такермень Мензелинского района. По данным следствия, обвиняемая, управляя автомобилем Toyota, не учла сложные дорожные условия – темное время суток и отсутствие освещения.

Двигаясь на высокой скорости, женщина потеряла контроль над транспортным средством, съехала на обочину и совершила наезд на трех детей 2011, 2014 и 2015 годов рождения, которые шли во встречном направлении. Все три ребенка скончались на месте происшествия от полученных травм.

Следствие установило, что автомобиль был технически исправен, а дорога имела двустороннее движение с разделительной полосой. Однако водитель не обеспечила необходимый контроль за движением, что привело к трагическим последствиям.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.