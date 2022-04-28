В Челнах бригада скорой помощи спасла своего врача от инсульта

Медики скорой помощи Набережных Челнов спасли своего коллегу, у которого на работе случился инсульт. Об этом рассказали в пресс-службе Управления здравоохранения Автограда.

Врач станции скорой помощи Вильсон Шарифуллин и его бригада были на вызове, оказали пациенту всю необходимую помощь, сели в машину скорой и собрались ехать, но внезапно врач почувствовал себя плохо. Он перестал реагировать на вопросы коллег, речь стала бессвязной, предложения обрывались на полуслове, начал заикаться.

Не теряя времени, фельдшер Юлия Гуничева и медсестра-анестезист Федина Гизятуллина переместили доктора в салон медицинского автомобиля и начали оказывать ему помощь.

Фельдшеры оформили вызов и поспешили к третьему терминалу БСМП, там передали своего коллегу в руки бригады нейрохирургов.

«Во время обследований врачи выявили у доктора острое нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу», – рассказали в Управлении здравоохранения Автограда.

По словам Юлии, вся бригада очень испугалась за коллегу.

Фото: пресс-служба Управления здравоохранения Набережных Челнов

«В медицине существует правило ’’золотого часа’’. Это применительно к реаниматологии, когда человек балансирует на грани жизни и смерти. Если помощь оказана в первые минуты после трагедии, человеку можно спасти не только жизнь, но и предотвратить тяжелейшие последствия для здоровья. Поэтому крайне важно не пропустить первые симптомы недуга и вовремя обратиться за медицинской помощью», – рассказала старший врач станции скорой медицинской помощи Набережных Челнов Татьяна Киселева.

За жизнь Вильсона Шарифуллина боролись врачи Больницы скорой медицинской помощи Челнов, его удалось спасти. Сейчас он восстанавливает свое здоровье в Госпитале для Ветеранов войн и очень торопится вновь приступить к работе.

«За время работы бригада Вильсона Шарифуллина – бригада интенсивной терапии – завела не одно сердце, провела более десятка тысяч реанимаций. Вильсон Гусманович из тех людей, кто без промедления бросается в неравый бой со смертью и делает невозможное. Один из таких случаев произошел в 2012 году. Врач спас 9-летнего мальчика из фонтана – завел сердце ребенка, которое перестало биться после удара электрическим током», – рассказали в горздраве.

Врач очень благодарен своим коллегам за свою спасенную жизнь.

«Быть врачом скорой непросто, здесь остаются лишь люди по призванию. Хочу поздравить коллег с Днем Скорой помощи, который ежегодно празднуется 28 апреля, и надеюсь поскорее вернуться к работе», – подытожил Вильсон Шарифуллин.