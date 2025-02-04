В Челнах более ста сотрудников картонно-бумажного комбината сдали ГТО по плаванию

В общей сложности 107 работников Набережночелниского картонно-бумажного комбината сдали нормы ГТО по плаванию в бассейне «Дельфин». Об этом пишет газета «Челнинские известия».

«По итогам плавания 92 работника показали результат на золотой знак ГТО, девять человек — серебряный, и трое — на бронзовый», — отметила руководитель Центра тестирования ГТО в Автограде Эльвира Султанова.

При этом собеседница издания обратила внимание на то, что по результатам каждого этапа сдачи нормативов ГТО лучших спортсменов комбината поощряют денежными премиями от организации.

В следующий раз работники КБК займутся сдачей норм ГТО по стрельбе. После этого их ждут три этапа весеннего периода испытаний.

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