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В Челнах более чем за миллиард рублей отремонтируют дороги и тротуары
Более полумиллиарда рублей направят на обновление дорожно-уличной сети Набережных Челнов в 2024 году. Ремонт 10,8 км тротуаров и внутриквартальных проездов города обойдется более чем в 588 млн рублей, следует из информации на портале госзакупок.
Средства выделены из бюджета Татарстана. До 25 октября подрядчику предстоит провести строительство тротуаров, обновление сетей наружного освещения, ремонт дорожной одежды с расширением проезжей части, тротуаров, подготовку и установку бортовых камней, озеленение территорий и другие виды работ в разных районах города.
Кроме того, еще 550 млн рублей направят на обновление подъездов к социально значимым объектам города. Объем работ – 8,7 км. Согласно документации, запланировано строительство тротуара к остановке «КБО», подъездной дороги к ярмарочному комплексу Ипподром, площадки под автобусы на улице Магистральной, ремонт подъездов и тротуаров в гимназии №16, к ДЮСШР №11,к инфекционной больнице, к зданию УВД, ремонт дорог по улицам Жасминовой и Профсоюзной, а также к стадиону «Строитель» и другим. Также в городе планируют ликвидировать участки концентрации ДТП протяженностью 260 метров.
Заказчиком выступает ГБУ «Дирекция финансирования программ дорожных работ».
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