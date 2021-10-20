В Челнах более 200 школьников прошли посвящение в юные инспекторы движения

В Набережных Челнах, на площади перед детско-юношеским центром №14 более 200 учеников 3 классов городских школ вступили в ряды ЮИД, посвятив себя изучению правил безопасного поведения на дороге в торжественной обстановке.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

К детям обратился начальник ОГИБДД УМВД России по Набережным Челнам Радий Кадиков. Он пожелал им безопасных дорог и успехов в учебе.

Фото: республиканская Госавтоинспекция

Новых юных инспекторов дорожного движения принимали их старшие товарищи. Красочные галстуки повязали членам 50 отрядов ЮИД. Школьники произнесли клятву юного инспектора, а затем все вместе исполнили гимн ЮИД. Об этом ИА «Татар-информ» рассказали в республиканской Госавтоинспекции.