В Челнах BMW влетел в забор и перевернулся, водитель в больнице

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В Набережных Челнах BMW X3 влетел в дорожное ограждение, после чего перевернулся. ДТП произошло накануне в районе одиннадцати часов вечера на улице 40 лет Победы, сообщают очевидцы.

«Иномарка на скорости влетела в забор и перевернулась. На место приехала машина скорой помощи и увезла водителя BMW», – рассказывают очевидцы произошедшего.