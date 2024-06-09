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Происшествия 9 июня 2024 14:47

В Челнах BMW влетел в забор и перевернулся, водитель в больнице

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Фото: © Очевидцы

В Набережных Челнах BMW X3 влетел в дорожное ограждение, после чего перевернулся. ДТП произошло накануне в районе одиннадцати часов вечера на улице 40 лет Победы, сообщают очевидцы.

«Иномарка на скорости влетела в забор и перевернулась. На место приехала машина скорой помощи и увезла водителя BMW», – рассказывают очевидцы произошедшего.

#дтп челны
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