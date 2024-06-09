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В Челнах BMW влетел в забор и перевернулся, водитель в больнице
В Набережных Челнах BMW X3 влетел в дорожное ограждение, после чего перевернулся. ДТП произошло накануне в районе одиннадцати часов вечера на улице 40 лет Победы, сообщают очевидцы.
«Иномарка на скорости влетела в забор и перевернулась. На место приехала машина скорой помощи и увезла водителя BMW», – рассказывают очевидцы произошедшего.
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