В Челнах благодаря экологам ликвидировали незаконную свалку

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Прикамского управления Минэкологии Татарстана во время рейда обнаружили несанкционированную свалку в районе пересечения улиц Моторная и Металлургическая в Набережных Челнах. Об этом передает пресс-служба природоохранного ведомства.

Площадь, где складировали бытовые и строительные отходы, а также автошины, составила 180 «квадратов».

Согласно выписке из Единого госреестра недвижимости, участок находится на балансе горисполкома, в его адрес было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение 60 дней. На сегодня свалку устранили.