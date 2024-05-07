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Общество 7 мая 2024 23:46

В Челнах благодаря экологам ликвидировали незаконную свалку

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В Челнах благодаря экологам ликвидировали незаконную свалку
Фото: пресс-служба Минэкологии РТ

Инспекторы Прикамского управления Минэкологии Татарстана во время рейда обнаружили несанкционированную свалку в районе пересечения улиц Моторная и Металлургическая в Набережных Челнах. Об этом передает пресс-служба природоохранного ведомства.

Площадь, где складировали бытовые и строительные отходы, а также автошины, составила 180 «квадратов».

Согласно выписке из Единого госреестра недвижимости, участок находится на балансе горисполкома, в его адрес было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение 60 дней. На сегодня свалку устранили.

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