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В Челнах благодаря экологам ликвидировали незаконную свалку
Инспекторы Прикамского управления Минэкологии Татарстана во время рейда обнаружили несанкционированную свалку в районе пересечения улиц Моторная и Металлургическая в Набережных Челнах. Об этом передает пресс-служба природоохранного ведомства.
Площадь, где складировали бытовые и строительные отходы, а также автошины, составила 180 «квадратов».
Согласно выписке из Единого госреестра недвижимости, участок находится на балансе горисполкома, в его адрес было выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований природоохранного законодательства и необходимости устранения нарушения в течение 60 дней. На сегодня свалку устранили.
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