В Челнах бессменный руководитель детского ансамбля «Бисеринки» покинула пост

В Набережных Челнах руководитель детского ансамбля танца «Бисеринки» Лилия Нурмухаметова, в свое время основавшая коллектив, покинула свой пост. С ней не продлили контракт, пишет газета «Челнинские известия» со ссылкой на собственные источники.

Ансамбль был основан в 1994 году, а название получил в 1995-м. Тогда дети вместе с наставником отправились на популярный конкурс «Утренняя звезда», выходивший на телеканале ОРТ (такое название в то время носил Первый канал). Ведущий программы Юрий Николаев увидел танцоров в ярких костюмах, собиравшихся выйти на сцену, и заметил: «Совсем как бисеринки!» По этой реплике ансамбль и получил свое имя.

В 2001 году танцевальный коллектив приобрел статус детской хореографической школы и получил собственное здание. В 2011-м за высокие достижения в области народного художественного творчества и вклад в сохранение культур народов России ансамблю было присвоено звание заслуженного коллектива народного творчества РФ.

Сейчас в школе обучаются около 400 детей в возрасте от 6 до 16 лет. Среди бывших воспитанников «Бисеринок» — артист Татарского театра оперы и балета имени Мусы Джалиля Ильдар Газизов, солистка Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева Алсу Гайфуллина, руководитель ансамбля народного танца «Сайяр» Рустем Галиев и главный балетмейстер московского ансамбля «Домисолька» Реваль Булатов.