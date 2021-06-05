В Челнах байкер погиб, влетев в грузовик

Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, авария произошла сегодня днем напротив дома №23 по Трубному проезду.

Предварительно установлено, что 58-летний водитель «КАМАЗа» при повороте не убедился, что его никто не обгоняет. В этот момент за грузовиком ехал мотоцикл Kawasaki. Байкер не успел затормозить и врезался в большегруз.

«33-летний водитель мотоцикла был в шлеме и обмундировании, однако от полученных травм он скончался на месте происшествия», – пояснили в пресс-службе министерства.

Как рассказал собственный корреспондент агентства с места трагедии, по словам водителя грузовика он поворачивал на базу. Сзади него ехал еще один автомобиль. Не исключено, что мотоциклист решил обогнать автомобили, но не рассчитал, что большегруз станет сворачивать с дороги.

