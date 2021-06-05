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Ру Тат
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5 июня 2021  13:32
Полина Шевчук

В Челнах байкер погиб, влетев в грузовик

В Челнах байкер погиб, влетев в грузовик
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Как рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе МВД по РТ, авария произошла сегодня днем напротив дома №23 по Трубному проезду.

Предварительно установлено, что 58-летний водитель «КАМАЗа» при повороте не убедился, что его никто не обгоняет. В этот момент за грузовиком ехал мотоцикл Kawasaki. Байкер не успел затормозить и врезался в большегруз.

«33-летний водитель мотоцикла был в шлеме и обмундировании, однако от полученных травм он скончался на месте происшествия», – пояснили в пресс-службе министерства.

Как рассказал собственный корреспондент агентства с места трагедии, по словам водителя грузовика он поворачивал на базу. Сзади него ехал еще один автомобиль. Не исключено, что мотоциклист решил обогнать автомобили, но не рассчитал, что большегруз станет сворачивать с дороги. 
 

фото: Валентин Кулагин.

 

#МВД по РТ #погиб байкер #дтп с байкером
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