В Челнах бабушке удалили с ладони опухоль размером с картофелину

В травматологическом пункте БСМП произошел уникальный случай. 85-летняя пациентка обратилась за помощью с необычной проблемой – огромным новообразованием на ладони, которое развивалось на протяжении 13 лет.

Как сообщили в Горздраве Автограда, женщина долгое время не обращалась к врачам, пока опухоль не начала мешать в повседневной жизни. По словам пациентки, она решила обратиться за медицинской помощью, когда стало трудно выполнять простые бытовые задачи, такие как чистка картофеля.

Заведующий травмпунктом Сергей Алексеев диагностировал липому – доброкачественное образование, вызванное избыточным накоплением жировой ткани. Такие крупные липомы встречаются крайне редко, что делает этот случай особенно интересным.

Несмотря на сложность расположения опухоли, которая имела длинную «ножку», уходящую в толщу сухожилий, врач провел операцию быстро и профессионально. Весь процесс, включая обезболивание, удаление образования и наложение швов, занял всего 25 минут.

Для подтверждения диагноза ткани были отправлены на гистологическое исследование. Пациентка была отпущена домой для восстановления и ожидания результатов анализа.