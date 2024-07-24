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В Челнах бабушке удалили с ладони опухоль размером с картофелину
В травматологическом пункте БСМП произошел уникальный случай. 85-летняя пациентка обратилась за помощью с необычной проблемой – огромным новообразованием на ладони, которое развивалось на протяжении 13 лет.
Как сообщили в Горздраве Автограда, женщина долгое время не обращалась к врачам, пока опухоль не начала мешать в повседневной жизни. По словам пациентки, она решила обратиться за медицинской помощью, когда стало трудно выполнять простые бытовые задачи, такие как чистка картофеля.
Заведующий травмпунктом Сергей Алексеев диагностировал липому – доброкачественное образование, вызванное избыточным накоплением жировой ткани. Такие крупные липомы встречаются крайне редко, что делает этот случай особенно интересным.
Несмотря на сложность расположения опухоли, которая имела длинную «ножку», уходящую в толщу сухожилий, врач провел операцию быстро и профессионально. Весь процесс, включая обезболивание, удаление образования и наложение швов, занял всего 25 минут.
Для подтверждения диагноза ткани были отправлены на гистологическое исследование. Пациентка была отпущена домой для восстановления и ожидания результатов анализа.
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