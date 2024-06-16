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В Челнах автомобиль влетел в опору ЛЭП и перевернулся, пассажиры в больнице
Сегодня ночью на Набережночелнинском проспекте произошло серьезное ДТП, в результате которого пострадали три человека. Об этом «Татар-информу» рассказали очевидцы произошедшего.
ДТП произошло возле остановки «Челныгорстрой» недалеко от автосалона Mercedes. Предварительно, молодой человек за рулем Lifan не справился с управлением и влетел в опору линии электропередачи. В результате легковушка опрокинулась на бок.
На место происшествия прибыли медики. Троих пассажиров с травмами увезли в больницу.
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