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Ру Тат
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Происшествия
25 октября 2022  11:02
Полина Шевчук

В Челнах автомобиль Ozon перевернулся после ДТП с авто из Воронежа, водители в больнице

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В Челнах автомобиль Ozon перевернулся после ДТП с авто из Воронежа, водители в больнице
фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло накануне около одиннадцати вечера на Московском проспекте в Челнах.

 

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» свидетели ДТП, дорогу не поделили автомобиль «Лада» доставки Ozon и легковушка Datsun с номерами Воронежской области. От удара отечественный автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу.

 

Фото: © очевидцы

«С места ДТП медики скорой забрали обоих водителей. У обоих пострадавших травмы головы», – уточнили очевидцы аварии.
 

 

Фото: © очевидцы

 

#дтп челны
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