В Челнах автомобиль Ozon перевернулся после ДТП с авто из Воронежа, водители в больнице

фото: очевидцы

Серьезное ДТП произошло накануне около одиннадцати вечера на Московском проспекте в Челнах.

Фото: © очевидцы

Как рассказали «Татар-информу» свидетели ДТП, дорогу не поделили автомобиль «Лада» доставки Ozon и легковушка Datsun с номерами Воронежской области. От удара отечественный автомобиль вылетел на обочину и перевернулся на крышу.

Фото: © очевидцы

«С места ДТП медики скорой забрали обоих водителей. У обоих пострадавших травмы головы», – уточнили очевидцы аварии.

