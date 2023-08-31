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Происшествия 31 августа 2023 17:29

В Челнах автоинспекторы задержали водителя, который вез почти 4 кг наркотиков

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В Набережных Челнах сотрудники Госавтоинспекции изъяли наркотики общей массой почти 4 кг, сообщили в пресс-службе Набережночелнинского городского суда.

Как выяснилось, на контрольном посту полиции «Тула-1» правоохранители остановили автомобиль. В результате досмотра обнаружено и изъято вещество, содержащее в своем составе наркотическое общей массой 3 692, 5 г.

В результате возбуждено уголовное дело по статье «незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств», отметили в пресс-службе суда.

#Набережные Челны #сбыт наркотиков
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