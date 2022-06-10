В Челнах автоинспекторы задержали водителя из Твери, у которого нашли 2 кг наркотиков

На посту полиции в Челнах сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов автомобиль, за рулем которого был 35-летний житель Твери. Во время разговора с полицейскими мужчина сильно нервничал, в связи с чем было решено осмотреть его машину.

Под обшивкой двери стражи порядка нашли четыре пакета с неизвестным веществом внутри. Как показала экспертиза, в пакетах было 2 килограмма синтетического наркотика.

Как рассказал водитель, в одной из соцсетей ему предложили подработать наркокурьером, и он согласился. Через некоторое время с ним связался неизвестный и предложил доставить партию наркотиков из Московской области в Магнитогорск за 1200 долларов. Получив координаты, мужчина отправился из Твери в Подмосковье, где забрал психотропные вещества из тайника.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков в особо крупном размере». Задержанный находится под стражей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.