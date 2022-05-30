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Происшествия
30 мая 2022  12:00
Павел Климчак

В Челнах автоинспекторы поймали наркокурьеров, они везли кило амфетамина в Магнитогорск

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На посту полиции в Набережных Челнах автоинспекторы остановили такси, в котором были двое граждан одной из стран ближнего зарубежья. При разговоре с полицейскими они сильно нервничали, в связи с чем стражи порядка решили осмотреть автомобиль.

Правоохранители нашли в машине два свёртка с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, внутри был амфетамин общей массой почти килограмм.

Водителя и пассажира задержали. По их словам, они везли наркотики из Санкт-Петербурга в Магнитогорск. Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

#наркокурьеры
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