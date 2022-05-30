В Челнах автоинспекторы поймали наркокурьеров, они везли кило амфетамина в Магнитогорск

На посту полиции в Набережных Челнах автоинспекторы остановили такси, в котором были двое граждан одной из стран ближнего зарубежья. При разговоре с полицейскими они сильно нервничали, в связи с чем стражи порядка решили осмотреть автомобиль.

Правоохранители нашли в машине два свёртка с неизвестным веществом. Как показала экспертиза, внутри был амфетамин общей массой почти килограмм.

Водителя и пассажира задержали. По их словам, они везли наркотики из Санкт-Петербурга в Магнитогорск. Возбуждено уголовное дело по статье за покушение на сбыт наркотиков. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.