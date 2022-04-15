В Челнах автоинспекторы поймали наркокурьера, в авто которого нашли 1,5 кг «синтетики»

На контрольном посту полиции «Тула-1» в Челнах инспекторы ГИБДД остановили для проверки документов иномарку, за рулем которой был 36-летний житель Ленинградской области. Также на пассажирском сиденье сидел 35-летний мужчина.

Во время осмотра машины полицейские нашли два свертка с неизвестным веществом: один был спрятан в пачке из-под сигарет, второй – в сумке в багажнике. Как показало исследование, в свертках были наркотики весом около 1,5 килограммов.

Мужчин задержали. Как объяснил водитель, он устроился наркокурьером. По указанию оператора он забрал оптовую закладку «синтетики» во Владимирской области. После этого мужчина должен был отвезти наркотики в Уфу, чтобы там сбыть их. Пассажир авто знал о целях поездки своего приятеля.

Возбуждено уголовное дело по статье «Покушение на сбыт наркотиков». Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.