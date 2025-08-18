В Челнах автоинспекторы поймали двоих подростков-мотоциклистов

В Набережных Челнах автоинспекторы поймали двоих подростков-нарушителей на мотоциклах.

Как сообщили «Татар-информу» в городской Госавтоинспекции, 14 августа на улице Металлургической был остановлен 16-летний юноша, управлявший кроссовым мотоциклом Motoland. На следующий день к административной ответственности привлекли его отца, передавшего мотоцикл несовершеннолетнему. Мужчине грозит штраф в 30 тысяч рублей.

Кроме того, накануне был остановлен кроссовый мотоцикл Rokot под управлением 15-летнего школьника, который двигался по дорогам общего пользования. На место задержания вызвали его отца.

Информация о нарушителе передана в отдел по делам несовершеннолетних для проведения профилактической работы с ребенком и его родителями. Мотоцикл отправили на штрафстоянку.