В Челнах автоинспекторы поймали 15-летнего подростка за рулем питбайка

Фото: Госавтоинспекция Челнов

Накануне в Набережных Челнах автоинспекторы поймали 15-летнего подростка за рулем питбайка на улице Мира.

Как рассказали в Госавтоинспекции Челнов, питбайк был без регистрационных знаков, а парень сел за руль без прав. Мотоцикл поместили на штрафстоянку. Материалы будут переданы в ПДН для дальнейшего разбирательства.

Автоинспекторы призывают родителей со всей серьезностью отнестись к безопасности собственных детей, постоянно контролировать их нахождение, не покупать такие опасные игрушки, как мотоциклы, питбайки, и исключить возможность доступа детей к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения.

Напоминаем, что за управление несовершеннолетним водителем (по достижении им возраста 16 лет) мопедом, скутером мотоциклом, автомобилем без прав предусмотрен штраф от 5 до 15 тысяч рублей.

Если же несовершеннолетний младше 16 лет, то ответственность за него несут родители или опекуны, которые привлекаются к административной ответственности.