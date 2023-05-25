В Челнах автоинспекторы нашли у водителя из Нижнекамска 160 граммов синтетики

В Набережных Челнах сотрудники Госавтоинспекции изъяли синтетические наркотики, сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

На контрольном посту полиции «Тула-1» правоохранители остановили Kia, за рулем которой сидел 35-летний мужчина. В салоне на пассажирском сиденье находилась 33-летняя женщина. Оба – жители Нижнекамска.

В процессе досмотра авто в бардачке полицейские нашли сверток с порошком. Экспертиза показала, что это наркотическое средство в составе которого содержится мефедрон.