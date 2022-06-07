В Челнах авто, наехав на поребрик, опрокинулось, водитель вылетел из него и погиб

Накануне вечером в Набережных Челнах 45-летний мужчина, заезжая на кольцо, наехал на поребрик. Машина опрокинулась, и водитель выпал из автомобиля, после чего скончался от полученных травм на месте. Выяснилось, что в момент ДТП он не был пристегнут.

Фото: ГИБДД РТ

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД водитель авто и все пассажиры в салоне обязаны быть пристегнуты ремнями безопасности. ГИБДД призывает всех соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными и осторожными.