news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Происшествия
7 июня 2022  10:01
Павел Климчак

В Челнах авто, наехав на поребрик, опрокинулось, водитель вылетел из него и погиб

news_top_970_100

Накануне вечером в Набережных Челнах 45-летний мужчина, заезжая на кольцо, наехал на поребрик. Машина опрокинулась, и водитель выпал из автомобиля, после чего скончался от полученных травм на месте. Выяснилось, что в момент ДТП он не был пристегнут.

 

Фото: ГИБДД РТ

Республиканская Госавтоинспекция напоминает, что согласно ПДД водитель авто и все пассажиры в салоне обязаны быть пристегнуты ремнями безопасности. ГИБДД призывает всех соблюдать правила дорожного движения и быть крайне внимательными и осторожными.

 

Фото: ГИБДД РТ

 

#ДТП #Набережные Челны
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100