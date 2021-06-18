В Челнах архитекторы проводят экскурсии по общественным пространствам

В Набережных Челнах реализуется просветительский проект, в рамках которого архитекторы проводят экскурсии по общественным пространствам. Проект реализуется в рамках программы «Формирование комфортной городской среды».

Первую экскурсию по набережной Габдуллы Тукая провел архитектор Ильдар Мирхазиянов. Он рассказал челнинцам о том, что в основу концепции развития набережной легли сказки «Шурале» и «Су анасы», и о том, как мифические образы получили современную интерпретацию. Архитектор также поведал, как рождался замысел благоустройства бульвара Карима Тинчурина.

Следующие экскурсии состоятся 19 июня в 9 часов. Они пройдут с участием автора концепций развития бульвара «Шишкинский» и площади «Азатлык» Равиля Сафиуллина. Он расскажет, как родилась идея «одеть» Шишкина в красное и установить оранжевую смотровую площадку на «Азатлык».