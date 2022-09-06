В Челнах арестовали подростка, который напал с ножом на четверых взрослых на улице

Как стало известно «Татар-информу», инцидент произошел поздно вечером 21 августа в Набережных Челнах, в 49-м комплексе. 16-летний подросток повздорил с 45-летним мужчиной и внезапно напал на него с ножом.

Спустя некоторое время уже у другого дома в этом же комплексе школьник напал на еще одного мужчину на улице. По такой же схеме он набросился с ножом затем еще на двоих незнакомцев: всего от его нападений пострадали четыре человека – один из них в больнице, двоих отпустили домой после оказания медпомощи, четвертый отказался от госпитализации.

Подростка задержали, на него составили уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Его арестовали, он находится в СИЗО. Проведенная экспертиза показала, что у него имеются некоторые психические отклонения. Как поступить дальше с нападавшим подростком, будет решать следствие и суд.