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Происшествия 30 июня 2025 09:09

В Челнах арестовали экс-полицейского по делу о взятке за возбуждение уголовного дела

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Набережночелнинский горсуд арестовал экс-сотрудника полиции, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что полицейский получил 100 тысяч рублей и обязался передать деньги неустановленным сотрудникам УМВД Набережных Челнов для возбуждения уголовного дела против директора по продажам одного из предприятий, подозреваемого в хищении средств у руководства компании.

В минувшую пятницу суд избрал экс-полицейскому меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 августа.

#домашний арест #взятка #Набережные Челны
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