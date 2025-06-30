В Челнах арестовали экс-полицейского по делу о взятке за возбуждение уголовного дела

Набережночелнинский горсуд арестовал экс-сотрудника полиции, обвиняемого в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из материалов дела следует, что полицейский получил 100 тысяч рублей и обязался передать деньги неустановленным сотрудникам УМВД Набережных Челнов для возбуждения уголовного дела против директора по продажам одного из предприятий, подозреваемого в хищении средств у руководства компании.

В минувшую пятницу суд избрал экс-полицейскому меру пресечения в виде домашнего ареста до 25 августа.