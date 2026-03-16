Происшествия 16 марта 2026 17:13

В Челнах аннулировали незаконно полученные права у водителя-виновника смертельного ДТП

В Челнах аннулировали незаконно полученные права водителя, устроившего смертельное ДТП в середине января на проспекте Яшьлек.

Как сообщает прокуратура РТ, после аварии 17 января этого года ведомством была проведена проверка. Выяснилось, что, несмотря на получение прав в октябре прошлого года, за несколько месяцев до этого, в мае, «водитель» был привлечен к ответственности за отказ проходить освидетельствование на опьянение. Это является нарушением регламента для допуска к практическому экзамену в ГАИ и получению прав.

Виновные должностные лица были также привлечены к дисциплинарной ответственности.

#Прокуратура РТ #дтп челны #водительские права
