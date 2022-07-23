В Челнах активисты собрали 450 мешков мусора во время уборки побережья Камы

Фото: пресс-служба Минэкологии РТ.

В прибрежной зоне реки Кама у ЖК «Чаллы-Яр» в Набережных Челнах прошла экоакция. 150 активистов смогли очистить более 2 км береговой зоны. Об этом сообщает пресс-служба Минэкологии РТ.

Всего добровольцы собрали 450 мешков мусора – все отходы были разделены на фракции. Собранный мусор вывезло ОАО «Горзеленхоз», а стекло забрали сотрудники Благотворительного фонда поддержки материнства и детства Skynet – из вторсырья они создадут авторскую посуду.

Природоохранная акция «Вода России» прошла благодаря федеральной программе «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология», инициированного Президентом РФ Владимиром Путиным.