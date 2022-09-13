В Челнах аферисты потребовали у мужчины 200 тыс. рублей за отказ от путаны

В полицию обратился 37-летний житель Набережных Челнов. Мужчина рассказал, что стал жертвой аферистов из Сети.

Как рассказали в пресс-службе МВД по РТ, челнинец заказал интим-услуги на тематическом сайте, но в последний момент передумал. Модераторы сервиса связались с ним, заявили, что тот якобы «сломал» онлайн-ресурс и потребовали за это заплатить. Растерявшийся любитель продажной любви согласился. Он сделал три перевода мошенникам.

На этом аферисты не остановились. Они снова позвонили мужчине и заявили, что починка не удалась. Им понадобилось еще 47 тыс. рублей. Житель Автограда вновь перечислил требуемую сумму на указанный счет. Однако и этого не хватило мошенникам – они стали требовать с челнинца за восстановление сайта 200 тыс. рублей. Тогда мужчина обратился за помощью в полицию.

Общий ущерб от несостоявшихся интим-услуг составил около 95 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. В настоящее время полицейские устанавливают злоумышленников и их местонахождение.

«Схема ловушки во всех случаях выглядит примерно одинаково. Клиент звонит по телефону, указанному на сайте, заказывает спутницу на вечер, а если вдруг меняет планы, то сталкивается с разъяренными модераторами. Представители администрации сайта грозят расправой и требуют возмещения ущерба», – пояснили в пресс-службе МВД по РТ.

