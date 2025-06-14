В Челнах абсолютному батыру Сабантуя вручили барана и авто

На майдане парка «Прибрежный» в Набережных Челнах прошли зрелищные соревнования по национальной борьбе корэш. За звание абсолютного батыра Сабантуя боролись свыше 200 спортсменов в весовых категориях до 135 килограммов.

Главная интрига развернулась в финальной схватке между Ранисом Гилязетдиновым и Азатом Габдрашитовым. В напряженной борьбе победу одержал Азат Габдрашитов, получив почетный титул абсолютного батыра праздника.

Ценные призы победителю вручил мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев. Азат получил ключи от автомобиля и, по традиции, живого барана. Новый батыр прошел круг почета с бараном на плечах под аплодисменты зрителей.

Праздничные мероприятия продолжились концертной программой с участием артистов города и радиостанции «Кунел».

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с праздником Сабантуй. Подробнее о том, как проходят торжества, читайте в статье: Сабантуй в Татарстане, Якутии и Таиланде: где и как проходит главный праздник татар.