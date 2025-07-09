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Происшествия 9 июля 2025 09:18

Пожилой челнинец отдал аферистам 1,7 млн рублей, пытаясь сохранить сбережения

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В Набережных Челнах 90-летний пенсионер стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным ведомства, в конце июня мошенники позвонили на домашний телефон 90-летнего челнинца. Они заявили, что нужно продлить договор и предотвратить попытку кражи денег с его счета. Испуганный пенсионер ночью отдал курьеру почти два миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры.

#Мошенничество
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