Пожилой челнинец отдал аферистам 1,7 млн рублей, пытаясь сохранить сбережения

В Набережных Челнах 90-летний пенсионер стал жертвой мошенников, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ.

По данным ведомства, в конце июня мошенники позвонили на домашний телефон 90-летнего челнинца. Они заявили, что нужно продлить договор и предотвратить попытку кражи денег с его счета. Испуганный пенсионер ночью отдал курьеру почти два миллиона рублей.

По факту мошенничества возбуждено уголовное дело, которое находится на контроле прокуратуры.