В Челнах 8-летняя девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте

В Набережных Челнах 8-летняя девочка получила перелом позвоночника в батутном центре. Об этом сообщила пресс-служба Камского детского медицинского центра.

Девочка прыгала на батуте под присмотром инструктора. После очередного прыжка у нее начались боли в спине. Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

«Травмы после прыжков на батуте – частое явление: от ушибов и растяжений до тяжелых осложненных переломов. После серьезных травм детей ждет длительное лечение в стационаре и реабилитация», – сказала врач-травматолог КДМЦ Эльза Давлетова.

Сейчас пострадавшая девочка проходит лечение.

В этом году в травмпункт КДМЦ обратился 161 ребенок с жалобами после прыжков на батуте, отметила пресс-служба медицинского учреждения.