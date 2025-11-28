news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 28 ноября 2025 15:40

В Челнах 8-летняя девочка сломала позвоночник, прыгая на батуте

Читайте нас в
Телеграм

В Набережных Челнах 8-летняя девочка получила перелом позвоночника в батутном центре. Об этом сообщила пресс-служба Камского детского медицинского центра.

Девочка прыгала на батуте под присмотром инструктора. После очередного прыжка у нее начались боли в спине. Врачи диагностировали компрессионный перелом позвоночника.

«Травмы после прыжков на батуте – частое явление: от ушибов и растяжений до тяжелых осложненных переломов. После серьезных травм детей ждет длительное лечение в стационаре и реабилитация», – сказала врач-травматолог КДМЦ Эльза Давлетова.

Сейчас пострадавшая девочка проходит лечение.

В этом году в травмпункт КДМЦ обратился 161 ребенок с жалобами после прыжков на батуте, отметила пресс-служба медицинского учреждения.

#перелом позвоночника #прыжки на батуте #Набережные Челны #кдмц #Здоровье #медицина
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

Минниханов утвердил треть нового состава Общественной палаты Татарстана

27 ноября 2025
«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

«Погодная аномалия просто зашкаливает»: когда в Татарстан придет зима и ляжет снег?

27 ноября 2025