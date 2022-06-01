В Челнах 68-летняя женщина забила до смерти пожилого супруга из-за ревности

В минувшие выходные в квартире одного из домов 31 комплекса в Челнах нашли тело 72-летнего мужчины, на котором были следы побоев. Исследование показало, что смерть наступила в результате переломов ребер и травматического шока. Возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть».

Следователи подозревают в совершении преступления 68-летнюю супругу погибшего, которая состоит на учете у психиатра. Предварительно, женщина из ревности регулярно избивала пожилого супруга.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается, сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.